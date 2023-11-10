НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой

Источник:
Sibnet.ru
7059 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы Веры Пехтелевой — ее бывший парень Владислав Канюс был приговорен к 17 годам строгого режима, а затем замечен на СВО и на свободе.

«Есть второй путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — цитирует РБК ответ Пескова на просьбу прокомментировать помилование Канюса.

По словам представителя главы государства, первый путь — признание вины и обращения в разные инстанции ФСИН, которые затем предоставляют документы президенту.

Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года в Кемерове. Она приехала к бывшему молодому человеку за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле 23-летней девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью.

Мужчину в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, заметили в зоне СВО летом. Недавно семья Пехтелевой получила ответ от прокуратуры Ростовской области, в котором говорилось, что Канюс был помилован указом президента 28 апреля 2023 года.

Еще по теме
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Бойцы из Дагестана призвали простить участников беспорядков
Ущерб аэропорту Махачкалы оценили в сотни миллионов рублей
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Россия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Ученые показали настоящее лицо неандертальца
Обсуждение (10)
Картина дня
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Стала известна вероятная дата прямой линии с Путиным
Modern Diplomacy считает, что Зеленского не спасут даже F‑16
Школам разрешили переносить начало уроков зимой
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
49
Украинское контрнаступление полностью остановлено
36
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину
36
Ядерные силы КНДР назвали сильнейшими в мире
33
Сын Кадырова получил пятую награду за месяц
28
Стратосферный ударный комплекс получит российская армия