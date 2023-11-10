Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы Веры Пехтелевой — ее бывший парень Владислав Канюс был приговорен к 17 годам строгого режима, а затем замечен на СВО и на свободе.

«Есть второй путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — цитирует РБК ответ Пескова на просьбу прокомментировать помилование Канюса.

По словам представителя главы государства, первый путь — признание вины и обращения в разные инстанции ФСИН, которые затем предоставляют документы президенту.

Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года в Кемерове. Она приехала к бывшему молодому человеку за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле 23-летней девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью.

Мужчину в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, заметили в зоне СВО летом. Недавно семья Пехтелевой получила ответ от прокуратуры Ростовской области, в котором говорилось, что Канюс был помилован указом президента 28 апреля 2023 года.