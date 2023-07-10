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Полицейские по делу об убийстве Веры Пехтелевой получили условно

Источник:
Sibnet.ru
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Пятеро полицейских признаны виновными в халатности по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой, они получили небольшие условными сроки.

По версии следствия, полиция не отреагировала на звонки соседей о криках в квартире, где происходило убийство. Прокуратура требовала отправить сотрудников МВД в колонию на 3,5 года.

Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к двум годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — к 1,5 года лишения свободы условно, цитирует ТАСС решение Заводского районного суда.

Также суд взыскал в пользу родственников с управления МВД в Кемерово 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. С каждого из осужденных было взыскано по 30 тысяч рублей в счет возмещения процессуальных издержек.

Никто из подсудимых вину не признал, все просили суд оправдать их. Они не сотрудничали со следствием.

23-летняя Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему молодому человеку Владиславу Канюсу забрать вещи. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью. По словам матери девушки, он находится в зоне специальной военной операции.

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