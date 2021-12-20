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Спецслужбы проверят аэропорт Абакана после сообщений о минировании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Владимир Почекутов / CC BY-SA 4.0

Спецслужбы проверят аэропорт Абакана в понедельник после сообщений о минировании, сообщает Аппарат антитеррористической комиссии в Республике Хакасия (АТК).

На время проверки временно приостановлены все вылеты, из здания эвакуированы люди.

«В аппарате АТК просят граждан сохранять спокойствие, действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администрации аэропорта. По результатам проверочных мероприятий население будет информировано», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле главы Хакасии и председателя АТК Валентина Коновалова.

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Хакасия #Происшествия
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