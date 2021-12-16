Экономика в Омске и Красноярске оказались устойчивее новосибирской

Наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края, сообщают ученые Уральского и Южного федеральных университетов.
В этих регионах сложное социально-экономическое
положение сохраняется на всех этапах развития пандемии, даже после снятия
жестких ограничительных мер в конце июля прошлого года. Экономики
Воронежской, Волгоградской, Челябинской, Омской областей и Красноярского края,
напротив, не испытывали серьезных затруднений.
Группа ученых проанализировала положение дел
13 высокоурбанизированных регионов России с центрами-миллионниками
(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) в марте-июле
2020 года. Оценки ученых базируются
на сведениях об обороте розничной торговли и общественного
питания, объеме платных услуг населению, уровне безработицы, на данных
Федеральной службы государственной статистики и картографической компании
2GIS.
По мнению исследователей, специфика коронавирусного
кризиса в том, что под ударом оказались субъекты федерации со сложной
экономикой, высокой долей городского населения, развитым малым и средним
бизнесом, центры делового и въездного туризма. То есть
те регионы, которые до сих пор первыми восстанавливались после
экономических потрясений.
Более благоприятная обстановка в территориях
с большой долей крупных промышленных предприятий, которые избежали
приостановки или закрытия ввиду их системообразующего характера. Меньшим
рискам и испытаниям подверглись и регионы с аграрной
специализацией, где не прекращались сельскохозяйственные работы
и деятельность предприятий АПК.
«Наиболее продуктивны фискальные меры поддержки
бизнеса — налоговые льготы, отсрочки обязательных платежей, а также
прямая финансовая помощь, направленная на сохранение ликвидности
и стабильности. А вот предоставление кредитов — малопривлекательный вид
поддержки, так как условия получения кредитов, как правило, сложно выполнимы и рискованны», —
сказала директор школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Ирина Тургель.