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Экономика в Омске и Красноярске оказались устойчивее новосибирской

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края, сообщают ученые Уральского и Южного федеральных университетов.

В этих регионах сложное социально-экономическое положение сохраняется на всех этапах развития пандемии, даже после снятия жестких ограничительных мер в конце июля прошлого года. Экономики Воронежской, Волгоградской, Челябинской, Омской областей и Красноярского края, напротив, не испытывали серьезных затруднений.

Группа ученых проанализировала положение дел 13 высокоурбанизированных регионов России с центрами-миллионниками (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) в марте-июле 2020 года.  Оценки ученых базируются на сведениях об обороте розничной торговли и общественного питания, объеме платных услуг населению, уровне безработицы, на данных Федеральной службы государственной статистики и картографической компании 2GIS.  

По мнению исследователей, специфика коронавирусного кризиса в том, что под ударом оказались субъекты федерации со сложной экономикой, высокой долей городского населения, развитым малым и средним бизнесом, центры делового и въездного туризма. То есть те регионы, которые до сих пор первыми восстанавливались после экономических потрясений.

Более благоприятная обстановка в территориях с большой долей крупных промышленных предприятий, которые избежали приостановки или закрытия ввиду их системообразующего характера. Меньшим рискам и испытаниям подверглись и регионы с аграрной специализацией, где не прекращались сельскохозяйственные работы и деятельность предприятий АПК.

«Наиболее продуктивны фискальные меры поддержки бизнеса — налоговые льготы, отсрочки обязательных платежей, а также прямая финансовая помощь, направленная на сохранение ликвидности и стабильности. А вот предоставление кредитов — малопривлекательный вид поддержки, так как условия получения кредитов, как правило, сложно выполнимы и рискованны», — сказала директор школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Ирина Тургель.

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