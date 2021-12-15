Коммунисты покинули выборы мэра Омска в знак протеста

Члены фракции КПРФ в омском Горсовете покинули зал во время выборов мэра, сообщила пресс-служба регионального обкома. В среду депутаты избрали главой города гендиректора АО «ОмскВодоканал» Сергея Шелеста.

«Фракция КПРФ, как и заявлялось раньше, организованно покинула зал заседаний и не принимала участие в голосовании. Вышедший из фракции КПРФ Дмитрий Петренко остался сидеть, но не голосовал. Остальные депутаты дружно проголосовали за», — сообщается в группе обкома в соцсети.

По мнению коммунистов, о том, что мэром станет Шелест, было известно заранее, и выбора у депутатов не было. Мэра выбирали из двух кандидатур, представленных конкурсной комиссией, — Шелеста и Аркадия Ефименко, главы Марьяновского района. Оба — представители «Единой России».

Сергей Шелест родился 18 июля 1969 года в селе Дружба Кокчетавской области Казахстана. С 2014 года возглавляет «ОмскВодоканал». Экс-мэр Омска Оксана Фадина сложила полномочия в сентябре этого года, когда ее избрали депутатом Госдумы.