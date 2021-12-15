Шары и мишуру из Китая и Польши привезли в Сибирь к Новому году

Предприниматели привезли к новогодним праздникам из Китая, Польши и Казахстана в Сибирь около 300 тонн шаров и мишуры, сообщает Сибирское таможенное управление.

В 2021 году участники международной торговли, зарегистрированные в налоговых органах различных городов Сибири, задекларировали ввоз 287,5 тонны товаров для новогодних и рождественских праздников.

Общая стоимость продукции, среди которой декоративные новогодние изделия, мишура, елочные украшения и наборы шаров, составила 2,4 миллиона долларов США.

В основном такие товары прибывают из Китая – 94% поставок. Также 4,5% продукции ввезено из Польши, 1,3% — из Казахстана. По сравнению с 2020 годом импорт казахских товаров вырос в 2,8 раза, польских – на 6%, при снижении поставок товаров из Китая на 24%.

Наибольшая часть ввезли предприниматели Новосибирской области, Красноярского края, 6,6% — Омской области.