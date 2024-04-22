Россия стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею

Южная Корея в марте закупила 39,1 тысячи тонн российского алюминия на 90,9 миллиона долларов. Это выше показателя месяцем ранее на 45% в физическом и денежном выражении.

В результате Россия стала главным поставщиком алюминия в страну. Мартовские поставки российского алюминия в Южную Корею по объему стали максимальными с июня 2012 года, когда страна приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия.

В прошлый раз Россия лидировала по поставкам алюминия в Южную Корею в 2014 году. На второе место по экспорту алюминия в Южную Корею в прошлом месяце опустилась Австралия (34,9 тысяч тонн), в тройку главных поставщиков также вошла Индия (22 тысяч тонн).

США и Великобритания 12 апреля запретили импорт российских алюминия, меди и никеля, а также торговлю ими на Чикагской товарной бирже и Лондонской бирже металлов. В тот же день стоимость алюминия подскочила на 9,4%, что стало максимумом с 1987 года.