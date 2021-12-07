Навальный в колонии стал швеей

Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, выбрал профессию швеи, об этом он написал в Instagram.
По словам Навального, его вызвал начальник колонии и заявил, что через девять месяцев «пора уже и поработать», так как исправление «невозможно без привлечения к трудовой деятельности».
«С учетом освобождений вакансии имелись следующие: дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий, ну и швейная промзона», — перечислил варианты Навальный.
Он рассказал, что уже воображал себя пекарем, но потом решил быть дальше от номенклатурных должностей и предпочел профессию швеи.
В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.
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