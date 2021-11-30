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Запущен российский аналог TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия официально запустила отечественный аналог TikTok — сервис вертикальных видео Yappy от холдинга «Газпром-медиа», говорится в сообщении на сайте сервиса.

Приложение Yappy с 29 ноября стало доступным на платформах iOS и Android. «IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео», — отмечается в сообщении.

Сервис позволит не только просматривать ролики, но и самому создавать контент. Разработчики обещают широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео с возможностью легко делать коллаборации в специальной медиа-комнате.

Платформа Yappy — это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео, хронометражем до 60 секунд с целевой аудиторией от 14 до 34 лет. Программу планируется обновлять на основании откликов пользователей.

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