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Забывшего палки биатлониста заменили в сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Матвей Елисеев вместо второго этапа Кубка мира выступят на Кубке IBU, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Мы приняли решение о том, что Василий Томшин и Александр Поварницын на втором этапе выступят на Кубке мира, а Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — на Кубке IBU. Замена будет произведена уже сегодня, поскольку первая команда останется в Швеции, в Эстерсунде, а вторая переезжает в Норвегию, в Шушен», — приводит слова Майгурова пресс-служба союза.

Президент СБР отметил, что это «плановая ротация в олимпийском сезоне», решение о которой принято после обсуждения с тренерами итогов стартовых этапов кубков. «Какие-то категоричные оценки ставить рано. Это всего лишь первые гонки сезона», — добавил Майгуров.

Российские биатлонисты остались без наград на первом этапе Кубка мира, который прошел в шведском Эстерсунде.

В индивидуальной гонке на 20 километров Елисеев стал 30-м, а Гараничев — 75-м. Лучший результат среди россиян у Эдуарда Латыпова — седьмое место. В спринте Елисеев финишировал 77-м, а Гараничев забыл палки, опоздал на старт и в итоге занял 113-е место.

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