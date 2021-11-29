«Листвяжная» выплатит семьям погибших шахтеров в среднем по 6 млн

Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших в результате аварии 25 ноября, в среднем сумма составит более 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по 1 миллиону рублей. В среднем каждая семья получит более 6 миллионов рублей. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.

По решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации. Также будут погашены все виды кредитов семей.

Пострадавшие в аварии получат от предприятия по 500 тысяч рублей.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября. По предварительным данным, взорвался метан. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.