«Листвяжная» выплатит семьям погибших шахтеров в среднем по 6 млн

Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших в результате аварии 25 ноября, в среднем сумма составит более 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба предприятия.
Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по 1 миллиону рублей. В среднем каждая семья получит более 6 миллионов рублей. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.
По решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации. Также будут погашены все виды кредитов семей.Пострадавшие в аварии получат от предприятия по 500 тысяч рублей.
Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября. По предварительным данным, взорвался метан. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
1zhen1все идет к тому чтоб отменить пособия