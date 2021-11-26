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Пациентка в Бурятии отсудила деньги у клиники за пропущенный рак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пациентка взыскала в клиники 300 тысяч рублей морального вреда за то, что врачи не смогли вовремя выявить рак, сообщает УФССП по Бурятии.

Девушка обратилась с жалобой на кровотечения из родинки в одну из частных клиник Улан-Удэ. Врач решил удалить родинку лазером. Но через некоторое время после удаления родинки рана не заживала, затем снова начала кровоточить. Девушка была вынуждена обратиться в другую клинику, где у нее было выявлено метастазирование меланомы в лифмоузлы.

Ошибочно поставленный диагноз и неверные действия персонала клиники принесли существенный вред здоровью пострадавшей, были нарушены права потребителя на получение медицинских услуг без недостатков и право на безопасность медицинских услуг. В связи с чем пациентка обратился в суд за защитой нарушенных прав.

На основании судебного решения приставы возбудили исполнительное производство, в рамках которых руководству клиники было вручено требование об исполнении судебного решения.

В результате, частная клиника в добровольный срок погасила задолженность в размере 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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