Windows 11 получит улучшенную версию

Windows 11 получит крупное обновление, после которого операционная система станет быстрее и лучше работать на компьютерах, сообщается в официальном блоге Microsoft.

Разработчики пообещали, что улучшенная версия Windows 11 избавится от множества существующих проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.

Одновременно Microsoft ускоряет развертывание новой операционной системы. С 2022 года возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей, отмечается в сообщении корпорации.

Новое поколение операционной системы Microsoft стало доступно для установки 5 октября. Позднее компания представила упрощенную версию «одиннадцатой» операционной системы под названием Windows 11 SE.