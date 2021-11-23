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Windows 11 получит улучшенную версию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Windows 11 получит крупное обновление, после которого операционная система станет быстрее и лучше работать на компьютерах, сообщается в официальном блоге Microsoft.

Разработчики пообещали, что улучшенная версия Windows 11 избавится от множества существующих проблем. Среди них называются совместимость с графическими ускорителями, скорость запуска системы и масштабируемость интерфейса.

Одновременно Microsoft ускоряет развертывание новой операционной системы. С 2022 года возможность обновиться до Windows 11 получат большее число пользователей, отмечается в сообщении корпорации.

Новое поколение операционной системы Microsoft стало доступно для установки 5 октября. Позднее компания представила упрощенную версию «одиннадцатой» операционной системы под названием Windows 11 SE.

Тема: Человек и компьютер
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