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Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр открыли в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростех

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию в Улан-Удэ один из крупнейших в Дальневосточном федеральном округе логистических центров площадью более 33 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте компании.

На территории комплекса объединены склады различных цехов Улан-Удэнского авиационного завода, лаборатории входного контроля и цех экспедиции. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,5 миллиарда рублей.

Новый логистический центр в Улан-Удэ, ставший одним из крупнейших на Дальнем Востоке, объединил под одной крышей сразу несколько разрозненных складских комплексов. Это позволило не только оптимизировать потоки материалов, деталей для ремонта и обслуживания техники, комплектующих для сборки машин, но и обеспечить полный контроль за загрузкой складов.

«Благодаря автоматизированной системе управления, внедрение которой сейчас идет на Улан-Удэнском авиазаводе, появится возможность полностью отслеживать передвижение грузов – от момента возникновения потребности до момента использования в производстве», – говорится в сообщении.

Центр логистики оборудован автоматическими системами водяного пожаротушения, позволяющими в случае необходимости контролировать и ликвидировать возгорание до того, как пламя успеет причинить существенный ущерб. Во всех помещениях имеется звуковое оповещение и система автоматического дымоудаления.

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