Французская компания Danone завершила сделку по продаже своего бизнеса в России. Активы получила молочная компания «Вамин Р», принадлежащая 29-летнему Минтимеру Мингазову.

Danone объявила о начале процесса передачи бизнеса в России в октябре 2022 года. В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

После этого «Данон Россия» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, который приходится племянником чеченскому главе Рамзану Кадырову.

В марте текущего года Путин отменил решение о передаче Росимуществу доли иностранных инвесторов в российском бизнесе Danone. После этого французская компания заявила, что получила разрешение на проведение сделки от российских регулирующих органов.