НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%

Источник:
ТАСС
195 2

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое — до 2,5% — увеличил свой прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года.

В предыдущем прогнозе, который был представлен в сентябре 2023 года, эксперты предсказывали рост ВВП РФ лишь на 1% в 2024 году. Пересмотр этого показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года они объясняют «производственным бумом» в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и «другими нейтральными странами».

Отмечая возвращение российской экономики на уровень, предшествовавший началу специальной военной операции на Украине, ЕБРР прогнозирует замедление темпов роста по сравнению с 2023 годом. Прогнозируется, что в 2025 году рост российской экономики составит 1,5%. Это будет самый низкий показатель среди всех стран, упоминаемых в докладе.

В 2023 году украинская экономика выросла на 5,3% «с низкой базы» после сокращения на 29,1% в 2022 году, приводит ТАСС отчет банка. В 2024 году банк по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 3%, а в 2025 году — увеличения этого показателя до 6%.

При этом ЕБРР указывает на серьезные риски для Украины — продолжающееся разрушение портовой и энергетической инфраструктуры.

Еще по теме
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики
«Ростех» модернизирует Новосибирский авиазавод имени Чкалова
Путин исключил перевод российской экономики на военные рельсы
Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

-Керя-

В загнивающих странах полицейские, врачи, учителя престижная профессия достойно оплачиваемая. Бюджет...

GammiPluh

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует

mosquito__2010

Консультанты подъехали. Партнёры.

GammiPluh

Он уже больше 30 лет в своей деревне держит круговую оборону. Тяжело украинцу короче.