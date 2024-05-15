ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое — до 2,5% — увеличил свой прогноз роста ВВП России по итогам 2024 года.

В предыдущем прогнозе, который был представлен в сентябре 2023 года, эксперты предсказывали рост ВВП РФ лишь на 1% в 2024 году. Пересмотр этого показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6% по итогам 2023 года они объясняют «производственным бумом» в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и «другими нейтральными странами».

Отмечая возвращение российской экономики на уровень, предшествовавший началу специальной военной операции на Украине, ЕБРР прогнозирует замедление темпов роста по сравнению с 2023 годом. Прогнозируется, что в 2025 году рост российской экономики составит 1,5%. Это будет самый низкий показатель среди всех стран, упоминаемых в докладе.

В 2023 году украинская экономика выросла на 5,3% «с низкой базы» после сокращения на 29,1% в 2022 году, приводит ТАСС отчет банка. В 2024 году банк по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 3%, а в 2025 году — увеличения этого показателя до 6%.

При этом ЕБРР указывает на серьезные риски для Украины — продолжающееся разрушение портовой и энергетической инфраструктуры.