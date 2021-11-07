Снаряд для ловли дронов режущей сетью разработали в России

Ученые российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики создают боеприпас для борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами, следует из документов Роспатента.

Снаряд содержит корпус с набором метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединенные гибкими связующими режущими элементами. Под воздействием взрывчатки грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть, приводит РИА Новости описание боеприпаса.

Целесообразность этого изобретения объясняется тем, что традиционные средства поражения оказывают не столь значительное поражающее действие на цель из-за малой эффективной площади проекции воздушной цели и особенностей конструкции ее аэродинамических поверхностей, как правило, выполненных из легко пробиваемого пластика.

Для повышения эффективности поражения в таких снарядах увеличивают заряд взрывчатого вещества и массу поражающих элементов, что утяжеляет сам снаряд из-за чего такие боеприпасы практически невозможно использовать против дронов. Помимо этого, из-за высокой летальности такого рода снарядов их затруднительно применять в мирное время.