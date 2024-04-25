НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
523 4

Украина в марте тайно получила от США сто дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о новой модификации ракеты с дальностью более 300 километров.

Ракеты ATACMS поставлялись ВСУ и ранее, однако их дальность составляла 165 километров. При этом украинская сторона неоднократно просила поставить новую модификацию ракеты. В итоге президент США Джо Байден одобрил поставки, пишет The New York Times.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что именно с помощью ATACMS Украина смогла поразить российский военный аэродром в Джанкое и расположение российских войск в Бердянске Запорожской области.

О том, что ВСУ атаковали российский аэродром в Джанкое, президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 апреля. Власти Крыма и Министерство обороны России официально об атаках не сообщали.

США официально объявили о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS в конце апреля. Глава комитета Сената Конгресса по разведке Марк Уорнер сообщил, что они войдут в новый пакет помощи на 61 миллиард долларов.

Еще по теме
«Ланцеты» и «Герани»: самые смертоносные российские дроны
Байден подписал закон о помощи Украине
Россия впервые уничтожила американскую установку MIM-23 Hawk
СМИ узнали о содержании большого пакета помощи США Украине
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Палата представителей США одобрила выделение Украине $61 млрд
Как отдыхаем и работаем на майских праздниках
Обсуждение (4)
Картина дня
США тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Шойгу отстранил от должности своего заместителя Иванова
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

corrector

Отберут у нас 5 млрд. долл, зачит надо отобрать у них ВСЁ, что есть на территории РФ. принадлежащее...

volodey19760802

Ну всё правильно. Сама же отказалась от сборной выбрав нейтральный статус...

ld_andrey

РФ и Китай предложили внести правки в эту резолюцию, чтобы запретить выводить на орбиту любое оружие...

nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?