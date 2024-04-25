США тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Украина в марте тайно получила от США сто дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о новой модификации ракеты с дальностью более 300 километров.

Ракеты ATACMS поставлялись ВСУ и ранее, однако их дальность составляла 165 километров. При этом украинская сторона неоднократно просила поставить новую модификацию ракеты. В итоге президент США Джо Байден одобрил поставки, пишет The New York Times.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что именно с помощью ATACMS Украина смогла поразить российский военный аэродром в Джанкое и расположение российских войск в Бердянске Запорожской области.

О том, что ВСУ атаковали российский аэродром в Джанкое, президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 апреля. Власти Крыма и Министерство обороны России официально об атаках не сообщали.

США официально объявили о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS в конце апреля. Глава комитета Сената Конгресса по разведке Марк Уорнер сообщил, что они войдут в новый пакет помощи на 61 миллиард долларов.