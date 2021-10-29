Охотники вступились за убившую алтайского козерога москвичку

Охотники объявили флешмоб в поддержку коллеги Татьяны Баулиной, которая похвасталась убитым самцом алтайского козерога. Это возмутило жителей Республики Алтай, многие стали писать комментарии на странице девушки.

Фото- и видеоматериалы с убитым животным и процессом охоты на своей странице в Instagram разместила Татьяна Баулина – «заядлый охотник» из Москвы. Публикация вызвала волну негодования, гнева и даже ненависти со стороны жителей Республики Алтай, где охота приветствуется лишь для добычи пропитания, а не для развлечения.

Фотографию с убитым козерогом убрала или сама охотница после волны негатива, или соцсеть из-за жалоб пользователей на жестокий контент. Также общественники начали сбор подписей за внесение козерога в Красную книгу РФ.

«Диванные эксперты решили осудить, оскорбить охотника, законно добывшего трофей. Гнев от незнания и невежества вылился в тысячи нецензурных и откровенно глупых постов. Встречаются и прямые угрозы. Поддержим Танюшку репостами. Предлагаю банить зоошизу и неадекватных. Не вступайте с ними в полемику», — написали в аккаунте компании производителя аксессуаров для охоты и охотников HuntingHorn.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал правоохранителей проверить законность этой резонансной охоты. Охота на козерогов в регионе не запрещена, но количество выделяемых квот ежегодно сокращается.

СК региона отреагировали на обращение и уже начали доследственную проверку, чтобы разобраться во всех обстоятельствах инцидента.