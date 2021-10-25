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«ВКонтакте» запустила функцию для иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«ВКонтакте» запустила автоматический перевод размещенных в сообществах публикаций с русского на английский язык, сообщается в официальном блоге соцсети.

Новая функция поможет пользователям из разных стран знакомиться с русскоязычным контентом. Перевод осуществляет специальная нейросеть, обученная на открытых данных, отмечается в сообщении.

Нейросеть адаптирована под манеру общения пользователей социальной сети «ВКонтакте» и учитывает особенности лексики в разных сообществах. Например, она эффективно переводит сленг или официально-деловые публикации.

Пока функция работает для десктопной версии соцсети. При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно сразу увидеть автоматически созданный перевод материала или включить его нажатием одной кнопки.

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Технологии #Соцсети
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