Разъяснен порядок выплаты пенсий в нерабочие дни

Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении и доставке пенсий, сообщает Пенсионный фонд.

Ведомство продолжить работать в обычном режиме, график может измениться только у клиентских служб — поэтому перед посещением отделений ПФР следует уточнить часы работы, пишет «Российская газета».

«Почта России» также будет работать в период объявленных рабочих дней, кроме трех дней: 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, 5 ноября — будут работать по графику субботы.

Круглосуточных отделений почты в Москве и Санкт-Петербурге изменения не коснутся. Таким образом, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.