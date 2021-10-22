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Первый скейт-парк появится в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Современный комплекс для занятий экстремальными видами спорта появится в центре Омска и будет занимать порядка 3 тысяч квадратных метров, сообщил пресс-центр городской администрации.

Комплекс находится на улице Бударина. Новый скейт-парк планируется оборудовать полным набором фигур, предназначенных для выполнения трюков спортсменами разного уровня.

«Многофункциональный комплекс под открытым небом рассчитан как на скейтеров, так и на тех, кто тренируется, используя велосипеды, ролики и самокаты», — говорится в сообщении.

Строительство скейт-парка планируется завершить в 2022 году. Это будет первый спортивный комплекс такого рода в регионе.

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Спорт #Спортобъекты #Город
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