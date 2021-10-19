СК показал видео задержания замминистра ЖКХ Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 2 миллионов рублей в отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина, его задержание сняли на видео, сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, в 2020 году 55-летний чиновник помогал одной организации победить в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области, а также по иным вопросам.

В автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в понедельник получил взятку в размере 2 миллиона и 5 тысяч рублей за общее покровительство по службе.

Фигуранты по делу задержаны. Возбуждено уголовное дело в отношении Нормайкина по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за общее покровительство по службе), а также учредителя фирмы по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).