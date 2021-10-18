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Дела Навального
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Выживший Навальный порадовал Пескова

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии общего режима, не умрет в заключении.

«Будем надеяться, что он не умрет. <…> Слава богу, что он жив»,— сказал Песков в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5, комментируя «отравление» оппозиционера.

Песков уточнил, что власти не хотят дополнительной «популярности» для политика, которая может возникнуть в случае его гибели. Он также отметил, что Россия до сих пор не получила ответы об инциденте с Навальным.

Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Теперь он должен провести в колонии срок в два года и шесть месяцев.

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Политика #Россия
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