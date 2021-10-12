Windows 11 сломала популярные принтеры

Новейшая операционная система Windows 11 после установки приводит к множественным проблемам с принтерами.

В частности, массовые поломки зафиксированы владельцами принтером популярной марки Brother. Производитель принтеров уже подтвердил, что проблема связана именно с ОС Windows 11, пишет Neowin.

Так, многие жалуются, что операционная система не видит принтер при подключении к компьютеру с помощью кабеля USB. Некоторые не могут изменить настройки устройства или подключить более одного принтера.

Проблемы также могут возникать в самих настройках — например, иногда при печати невозможно выбрать размер бумаги. При этом неполадками страдают как струйные, так и лазерные принтеры данной марки.