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Windows 11 сломала популярные принтеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: xarkonnen / Attribution License

Новейшая операционная система Windows 11 после установки приводит к множественным проблемам с принтерами.

В частности, массовые поломки зафиксированы владельцами принтером популярной марки Brother. Производитель принтеров уже подтвердил, что проблема связана именно с ОС Windows 11, пишет Neowin.

Так, многие жалуются, что операционная система не видит принтер при подключении к компьютеру с помощью кабеля USB. Некоторые не могут изменить настройки устройства или подключить более одного принтера.

Проблемы также могут возникать в самих настройках — например, иногда при печати невозможно выбрать размер бумаги. При этом неполадками страдают как струйные, так и лазерные принтеры данной марки.

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Технологии #Софт
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