Acer представила ноутбук из мусора

Компания Acer представила ноутбук Aspire Vero, корпус которого сделан из переработанного пластика. В топовой комплектации гаджет обойдется покупателям в 900 долларов.

Пластиковый мусор использован не только для создания корпуса, но и для клавиатуры и аксессуаров ноутбука. Так, сумка для Asus Aspire Vero и коробка выполнены из переработанных материалов.

Максимальная версия ноутбука базируется на процессоре Intel Core i7 11th Gen, а также имеет встроенную графику Intel Iris X. Аппарат может оснащаться до 16 Гб оперативной памяти и SSD-диском до 512 Гб.

До конца октября на рынке появится версия с менее мощным процессором, которая будет стоить порядка 700 долларов.