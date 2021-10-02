Появились фотографии внутренних помещений омского ЛДС

Ледовый дворец спорта в Омске готов на 35%, главный и самый сложный этап — монтаж основных конструктивных решений — завершен. К концу года планируется завершить половину работ, сообщается на сайте ХК «Авангард». Клуб показал первые фотографии новой ледовой арены внутри и снаружи.

Внутри арены завершен монтаж трибун первого яруса. Работы продолжаются на уровне второго яруса. Устанавливаются внутренние лестницы, монтируются инженерные сети, внутренние перегородки, ведется отделка помещения.

Параллельно со строительством ЛДС обустраивают и прилегающую территорию. Рядом со спортобъектом уже появилась часть заасфальтированной парковки, устанавливаются наружные инженерные сети, идут работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей.

До конца года будет закрыт теплый контур основного здания, необходимый для проведения внутренних работ. Параллельно продолжатся работы с внешней стороны арены. Уровень технической готовности к началу 2022 года составит 50%.

Завершить строительство дворца спорта должны до 2023 году. В ЛДС проведут часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею, основная часть игр пройдут в Новосибирске. В дальнейшем новый ЛДС будет основным местом для тренировок и игр ХК «Авангард».