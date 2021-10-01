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Девочка в Абакане придумала историю о похищении из-за плохих оценок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи и полицейские проводили проверку о попытке похищения девочки мужчиной у школы, но затем школьница призналась, что она придумала эту историю из-за плохих оценок, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Житель Абакана сообщил в полицию о попытке похищения его 12-летней дочери неустановленным мужчиной.

Девочка сообщила родителям о том, что, находясь вблизи одной из школ города Абакана, к ней подошел неизвестный мужчина и, взяв за руку, попытался посадить в машину. Школьница оказала мужчине сопротивление и убежала.

Следователи организовали проверку. Во время опроса в присутствии законного представителя девочка сообщила о том, что придумала историю, получив плохие отметки в школе.

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