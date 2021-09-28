Слава Марлоу назвал Новосибирск умирающим городом

Известный певец Слава Марлоу рассказал ведущему Юрию Дудю в его шоу на Youtube, чем плох его родной Новосибирск.

«Человек высаживается из большого классного сибирского города. Может ты по-другому Новосиб воспринимаешь?», — спросил Дудь.

«Стремительно умирающий. Вся молодежь талантливая уезжает в большие города. Когда переехал в Питер, стал в Новосибирске реже бывать. Приезжаю в город, лучше не становится, все становится хуже», — сказал Марлоу.

Он отметил, что, когда недавно прилетал в Новосибирск, почувствовал в аэропорту Толмачево запах «дерьма».

«В Новосибирске на левом берегу есть предприятие, от которого пасет, и это уже лет 10… Как такую проблему по-человечески нельзя решить», — сказал Марлоу.

В Новосибирске много лет ищут причину неприятного запаха. Часто называют ее источником Кудряшовский мясокомбинат. А недавно общественник заявил, что запах идет от коровников на 25 тысяч голов, которые даже на учет не встали, поэтому контролирующие инстанции в упор не видят. По его словам, десятки гектаров залиты фекалиями на расстоянии 1,5 километра от взлетной полосы аэропорта.