Гендиректора горнорудной компании в Туве обвинили в подкупе

Следователи предъявили обвинение в подкупе на 300 тысяч рублей 40-летнему генеральному директору горнорудной компании в Туве, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в понедельник обвиняемый получил 300 тысяч рублей за действия в интересах контрагента по договору. Выдал их финансовый директор другого коммерческого предприятия, он делал это под присмотром УФСБ и ОБЭП.

Гендиректор горнорудной компании задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 7 статьи 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в виде 3 миллионов или лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

По данным местных СМИ, речь идет о главе «Тувинской горнорудной компании» Станиславе Горбунове. ООО «Тувинская горнорудная компания» занимается добычей угля открытым способом на крупнейших угольных разрезах региона — «Каа-Хемский» и «Чаданский».