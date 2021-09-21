Вышла восхитившая критиков игра Kena: Bridge of Spirits

Игра Kena: Bridge of Spirits вышла на PlayStation и персональных компьютерах, проект уже получил высокие оценки критиков.

Так, на старте релиза средний балл новинки на сайте-агрегаторе Metacritic составляет 85. Разработчик и издатель Ember Lab обещает геймерам сюжетное приключение с элементами исследования, а также динамичными сражениями.

Играть предстоит за девочку-подростка Кену, которая спасает добрых духов, взамен получая различные магические способности. Героиня должна раскрыть секрет древнего проклятия, чтобы предотвратить смерть своих маленьких друзей.

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Несмотря на отсутствие локализованного перевода, Kena: Bridge of Spirits получила русские субтитры. На ПК игра пока является эксклюзивом магазина Epic Games Store, ее стоимость составляет 2849 рублей.