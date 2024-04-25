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Игру Doom запустили в приложении Paint

Источник:
Sibnet.ru
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Классический шутер Doom запустили в приложении Paint, которое входит в базовый набор Windows.

Видео игрового процесса опубликовал на форуме Reddit энтузиаст под псевдонимом wojtek-graj. В качестве операционной системы пользователь выбрал Windows XP.

Каждый игровой кадр в режиме реального времени обрисовывает специальный алгоритм. В зависимости от сложности сцены процесс занимает от одной до двух с половиной минут.

В DooM можно играть через MS Paint!
автор u/wojtek-graj в itrunsdoom

Для управления героем пользователю необходимо закрашивать рисующиеся под изображением клавиши. Исходный код проекта и инструкции по игре в Doom через Paint можно найти на GitHub.

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Игры #Экшены
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ld_andrey

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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

corrector

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