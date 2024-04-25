Игру Doom запустили в приложении Paint

Классический шутер Doom запустили в приложении Paint, которое входит в базовый набор Windows.

Видео игрового процесса опубликовал на форуме Reddit энтузиаст под псевдонимом wojtek-graj. В качестве операционной системы пользователь выбрал Windows XP.

Каждый игровой кадр в режиме реального времени обрисовывает специальный алгоритм. В зависимости от сложности сцены процесс занимает от одной до двух с половиной минут.

Для управления героем пользователю необходимо закрашивать рисующиеся под изображением клавиши. Исходный код проекта и инструкции по игре в Doom через Paint можно найти на GitHub.