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Новосибирские власти потратят 3 млн на новогодние гирлянды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска купит новые гирлянды к зиме, на новогоднее световое оформление центра города потратят 3 миллиона рублей.

«Комитету по рекламе я поручил рассмотреть возможность обновления праздничного освещения в центре Новосибирска. Гирлянды, которые мы каждый год используем, уже приходят в негодность, их нужно заменить», – цитирует пресс-центр мэрии главу города Анатолия Локтя.

На световое оборудование направят 3 миллиона рублей, которые комитет «изыскал, перераспределив внутренние лимиты».

Новые гирлянды повесят на площади Ленина, в Театральном сквере, на Вокзальной магистрали. Конкурс на закупку гирлянд объявят на следующей неделе.

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Новосибирск #Город
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Danilon

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Uynachalnica

Ну что, поддержу Сергея! Сказки про атаки, это для каруты и москиты!

Uynachalnica

Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

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