Новосибирские власти потратят 3 млн на новогодние гирлянды

Мэрия Новосибирска купит новые гирлянды к зиме, на новогоднее световое оформление центра города потратят 3 миллиона рублей.

«Комитету по рекламе я поручил рассмотреть возможность обновления праздничного освещения в центре Новосибирска. Гирлянды, которые мы каждый год используем, уже приходят в негодность, их нужно заменить», – цитирует пресс-центр мэрии главу города Анатолия Локтя.

На световое оборудование направят 3 миллиона рублей, которые комитет «изыскал, перераспределив внутренние лимиты».

Новые гирлянды повесят на площади Ленина, в Театральном сквере, на Вокзальной магистрали. Конкурс на закупку гирлянд объявят на следующей неделе.