Смартфоны Xiaomi массово получат MIUI 13

Порядка 40 моделей Xiaomi получат новую версию фирменной оболочки — MIUI 13, соответствующую информацию журналистам раскрыл инсайдер, близкий к разработке программного обеспечения.

Значительная часть смартфонов, которые обновятся до MIUI 13, вышли на рынок в 2020-2021 годах. При этом чуть позже к ним добавят более старые модели китайского производителя, передает ITHome.

Инсайдеры также назвали новые функции будущей фирменной оболочки. Так, будет перерисован дизайн иконок, операционная система также получит уникальные визуальные эффекты, повысится плавность анимации и общая стабильность работы.

Релиз MIUI 13 ожидается до конца 2021 года, при этом процесс обновления смартфонов может занять несколько месяцев.