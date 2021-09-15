Xiaomi показала новые смартфоны 11T и 11T Pro

Компания Xiaomi представила новое поколение флагманских смартфонов T-серии. Устройства получили большие аккумуляторы и мощный набор камер для видеосъемки с кинематографичными функциями.

Xiaomi 11T и 11T Pro оснастили 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления картинки 120 Гц и поддержкой HDR10+. Серьезным отличием моделей стала аппаратная платформа — Snapdragon 888 у 11T Pro против MTK Dimensity 1200 у 11T.

В смартфонах установлена тройная камера, главный датчик которой имеет разрешение 108 Мп. Помимо него, есть телевик и ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Оба смартфона умеют снимать видео стандарта 8K.

Они также оснащены рядом кинематографических функций. В частности, пользователи смогут использовать остановку времени, ночной таймлапс и магический зум. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Xiaomi 11T имеет в базе 128 ГБ флеш-памяти и стоит 500 евро (примерно 43 тысячи рублей). Xiaomi 11T Pro дороже, за модель с 256 ГБ придется заплатить 700 евро (порядка 60 тысяч рублей). Обе модели будут предлагаться в трех цветах: белом, сером и градиентном синем.