День города в Омске: полная программа

Омск отмечает день города с прошлых выходных – из-за пандемии коронавируса праздник растянулся на неделю. Но основные события пройдут в конце этой недели, 17 и 18 сентября.

В программе Дня города – фейерверк и концерт Владимира Преснякова. Администрация города представила полный список мероприятий.

Среда, 15 сентября

Концертные программы

15.00 Придомовая территория (улица Пономаренко, 2)

16.00 Площадь КДЦ «Иртыш» (улица Перелета, 8)

17.00 «Будь в ЦЕНТРЕ! Живи ярко!» – праздничная программа (бульвар по улице 4-я Линия)

Четверг, 16 сентября

Концертные программы

15.00 «Счастлив тот, кто в Омске живет» – Площадь Праздников (улица Гашека, 5/2)

16.30 Жилой массив «Николаевка» (ул. Загородная, 35)

17.30 «С Днем рождения, любимый город» – Досуговая площадка (14 Военный городок, 84)

17.00 «Будь в Центре! Живи ярко!» – сквер микрорайона Первокирпичного (улица Краснознаменная, № 21в – 25)

17.00 «Любуюсь и горжусь тобой, любимый город мой!» – Сквер «Городская поляна» (улица Волгоградская, 8)

18.00 «Омичи – одна семья» –Сквер молодоженов (улицы 22-го Апреля и улицы 50 лет Октября)

18.30 Улица 2-я Поселковая, 24

Пятница, 17 сентября

16.00 «Я городу верен» – сквер Дружбы народов, улица Красный Путь

18.30 «Я здесь живу и край мне этот дорог» – площадь у ЦКСР «Береговой», микрорайон Береговой, улица 1-я Осенняя, 45

Соборная площадь

14.00 «Шторм-Fest» – фестиваль здорового образа жизни

20.00 Выступление группы Filatov & Karas

Суббота, 18 сентября

Территория Омской крепости (улица Партизанская, 5а)

12.00 «Омск – город мастеров» – всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел

Территория спортивной школы «Красная звезда»

11.00 «Фестиваль стритбола и уличной культуры» – городской спортивный праздник

Соборная площадь

17.00 «305 лет развития и достижений» – праздничная концертная программа

18.00 Выступление профессиональных муниципальных творческих коллективов

19.00 Выступление омской кавер-группы «Манхэттен-Бенд»

20.00 Выступление звезды российской эстрады Владимира Преснякова

21.00 Праздничный фейерверк у главной сцены.