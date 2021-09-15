День города в Омске: полная программа

Омск отмечает день города с прошлых выходных – из-за пандемии коронавируса праздник растянулся на неделю. Но основные события пройдут в конце этой недели, 17 и 18 сентября.
В программе Дня города – фейерверк и концерт Владимира Преснякова. Администрация города представила полный список мероприятий.
Среда, 15 сентября
Концертные программы
15.00 Придомовая территория (улица Пономаренко, 2)
16.00 Площадь КДЦ «Иртыш» (улица Перелета, 8)
17.00 «Будь в ЦЕНТРЕ! Живи ярко!» – праздничная программа (бульвар по улице 4-я Линия)
Четверг, 16 сентября
Концертные программы
15.00 «Счастлив тот, кто в Омске живет» – Площадь Праздников (улица Гашека, 5/2)
16.30 Жилой массив «Николаевка» (ул. Загородная, 35)
17.30 «С Днем рождения, любимый город» – Досуговая площадка (14 Военный городок, 84)
17.00 «Будь в Центре! Живи ярко!» – сквер микрорайона Первокирпичного (улица Краснознаменная, № 21в – 25)
17.00 «Любуюсь и горжусь тобой, любимый город мой!» – Сквер «Городская поляна» (улица Волгоградская, 8)
18.00 «Омичи – одна семья» –Сквер молодоженов (улицы 22-го Апреля и улицы 50 лет Октября)
18.30 Улица 2-я Поселковая, 24
Пятница, 17 сентября
16.00 «Я городу верен» – сквер Дружбы народов, улица Красный Путь
18.30 «Я здесь живу и край мне этот дорог» – площадь у ЦКСР «Береговой», микрорайон Береговой, улица 1-я Осенняя, 45
Соборная площадь
14.00 «Шторм-Fest» – фестиваль здорового образа жизни
20.00 Выступление группы Filatov & Karas
Суббота, 18 сентября
Территория Омской крепости (улица Партизанская, 5а)
12.00 «Омск – город мастеров» – всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел
Территория спортивной школы «Красная звезда»
11.00 «Фестиваль стритбола и уличной культуры» – городской спортивный праздник
Соборная площадь
17.00 «305 лет развития и достижений» – праздничная концертная программа
18.00 Выступление профессиональных муниципальных творческих коллективов
19.00 Выступление омской кавер-группы «Манхэттен-Бенд»
20.00 Выступление звезды российской эстрады Владимира Преснякова
21.00 Праздничный фейерверк у главной сцены.