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Убитые в Кузбассе девочки первыми начали разговор с мужчиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девочки, изнасилованные и убитые в Киселевске, первыми подошли к обвиняемому в этих преступлениях мужчине, обстоятельства их встречи предварительно установлены, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Две десятилетние школьницы пропали в понедельник, 6 сентября. Их нашли мертвыми на следующие сутки в заброшенном доме. По подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний мужчина, уже отбывший срок за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

По версии следствия, девочки по дороге из школы увидели пьяного мужчину с семечками и попросили их, чтобы накормить голубей. Тот предложил школьницам купить им сладости, а птицам — корм. Затем он убедил подруг поехать к нему в гости.

В заброшенном доме, который мужчина арендовал, он еще выпил, а затем совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы они никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу.

В четверг подозреваемому были предъявлены обвинения по пунктам «а, в, к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), двум эпизодам по части 5 статьи 131 (изнасилование) и двум эпизодам по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Он вину признал. Центральный районный суд Кемерова арестовал его на два месяца.

Также расследуется дело о халатности — обвиняемый до 2019 года отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором. Несмотря на это, он уехал в другой город Кемеровской области.

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