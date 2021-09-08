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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Пожар произошел на заимке Агафьи Лыковой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Хакасии

Пожар произошел на заимке Агафьи Лыковой в заповеднике «Хакасский», горели нежилые постройки, сообщает ГУ МЧС по Хакасии.

Вечером в МЧС поступила информация от представителей заповедника «Хакасский» о пожаре, произошедшем на заимке Лыковых.

По предварительным данным, горели старые нежилые постройки, пожар был ликвидирован волонтерами, проживающими на территории заимки, пострадавших нет.

В среду утром рабочая группа Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, спасатели и представители санавиации вылетели на место происшествия на борту вертолета Ми-8 МЧС России для оценки ситуации на месте. Специалисты решат, какую помощь нужно оказать отшельнице Агафье Лыковой.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В 1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась на заимку.

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