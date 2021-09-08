Пожар произошел на заимке Агафьи Лыковой в заповеднике «Хакасский», горели нежилые постройки, сообщает ГУ МЧС по Хакасии.
Вечером в МЧС поступила информация от представителей
заповедника «Хакасский» о пожаре, произошедшем на заимке Лыковых.
По предварительным данным, горели старые нежилые постройки, пожар был ликвидирован волонтерами, проживающими на территории заимки, пострадавших нет.
В среду утром рабочая группа Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, спасатели и представители санавиации вылетели на место происшествия на борту вертолета Ми-8 МЧС России для оценки ситуации на месте. Специалисты решат, какую помощь нужно оказать отшельнице Агафье Лыковой.
Агафья — единственная оставшаяся в живых
представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В
1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через
несколько месяцев вернулась на заимку.