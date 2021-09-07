Суд вынес приговор бизнесмену Быкову за организацию двойного убийства

Свердловский районный суд Красноярска приговорил экс-депутата Заксобрания края и бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По данным следствия, в 1994 году член «возглавляемой Быковым преступной группировки» Александр Наумов поссорился с главарем. Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности. Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Якобы Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Их расстреляли в автомобиле. За убийство к пожизненному лишению свободы приговорили Сергея Бакурова, другой исполнитель Владимир Чучков находится в розыске. Соорганизатор убийства Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Но присяжные признали его виновным в преступлении.