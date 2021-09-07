НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Суд вынес приговор бизнесмену Быкову за организацию двойного убийства

Источник:
Sibnet.ru
114 0
Фото: © Заксобрание Красноярского края

Свердловский районный суд Красноярска приговорил экс-депутата Заксобрания края и бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По данным следствия, в 1994 году член «возглавляемой Быковым преступной группировки» Александр Наумов поссорился с главарем. Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности. Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Якобы Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Их расстреляли в автомобиле. За убийство к пожизненному лишению свободы приговорили Сергея Бакурова, другой исполнитель Владимир Чучков находится в розыске. Соорганизатор убийства Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Но присяжные признали его виновным в преступлении.

Еще по теме
Замдиректора «Томского пива» перевели из-под стражи на домашний арест
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Одна из обвиняемых по делу «Зимней вишни» заявила о надежности ТРЦ
Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок
смотреть все
Красноярск #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Центр восстановления лошади Пржевальского появится в Хакасии
Суд вынес приговор бизнесмену Быкову за организацию двойного убийства
Новый урановый рудник появится в Забайкалье
Выбран талисман ЧМ-2022 по волейболу в России
Самое популярное
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Обсуждение (0)
Картина дня
Последнюю трубу уложили в газопровод «Северный поток 2»
США пообещали никогда не бросать Украину наедине с Россией
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
22
Собянин заявил, что Москва кормит всю Россию
19
Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой
18
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
17
Мишустин предсказал промышленную революцию через 20 лет
Sibnet.Ru