Мать привела в полицию осквернителя мемориала в Кузбассе

Вандалами, написавшими нецензурные слова на мемориале славы героям Великой Отечественной войны в центре города Белово, оказались мальчики 10 и 13 лет, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу. Одного из «художников» в полицию привела мама.

Фотографии с мемориала, на котором неизвестные написали нецензурные выражения и нарисовали непристойные объекты, появились в соцсетях на прошлой неделе.

Полицейские попросили горожан помочь установить личности вандалов. В итоге одного из «художников» в полицию привела мама.

Женщина сообщила, что ее 10-летний сын совершил этот проступок и должен понести наказание. Полицейские выяснили, что школьник вместе со своим 13-летним знакомым гулял на площади, где ради забавы они нанесли на мемориал памяти непристойные надписи и изображения.

Было возбуждено два уголовных дела — по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), а также части 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Так как юные вандалы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, дела будут прекращены.

На родителей мальчиков составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями <…> обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Это правонарушение наказывается штрафом от 100 до 500 рублей.