НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Второй подросток с коронавирусом умер в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
386 0
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Второй случай смерти среди подростков с коронавирусом зафиксирован в Кузбассе, умерла 14-летняя девочка, сообщает оперштаб региона.

Четыре пациента, у кого была диагностирована коронавирусная инфекция, скончались в минувшие сутки в Кемеровской области. Одной из них была 14-летняя девочка.

«У подростка 2007 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии. Она проживала в Ленинске-Кузнецком», — говорится в сообщении оперштаба.

В начале августа сообщалось, что умер 16-летний подросток, заболевший коронавирусом.

По данным на пятницу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлено 51 167 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 329 пациентов, 1118 человек скончались.

Еще по теме
Минздрав зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона-Н»
Инфекционист рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID
Акушер посоветовал планирующим беременность привить всех родных
Реабилитацию после коронавируса будут проводить на тувинском курорте
смотреть все
Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Правительство выделит миллиард на экологию Омска после жалобы Путину
Последние летние выходные в Новосибирске будут теплыми
Алтайские горы и буренки восхитили Филиппа Киркорова
Второй подросток с коронавирусом умер в Кузбассе
Самое популярное
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
Россия представила собственную Windows
Россия неожиданно получила крупную помощь МВФ
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава Минобрнауки ответил на критику системы приема в вузы
Белый дом отреагировал на требования отставки Байдена
Депутат предложил отменить МРОТ
Глава АвтоВАЗа высказался о главной проблеме компании
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....

Alaxel

Микробиологическая лаборатория в Форт-Дерике (США), по заказу Пентагона, на гранды президента Обамы 2014-2015гг....
Sibnet.Ru