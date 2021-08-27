Второй подросток с коронавирусом умер в Кузбассе

Второй случай смерти среди подростков с коронавирусом зафиксирован в Кузбассе, умерла 14-летняя девочка, сообщает оперштаб региона.

Четыре пациента, у кого была диагностирована коронавирусная инфекция, скончались в минувшие сутки в Кемеровской области. Одной из них была 14-летняя девочка.

«У подростка 2007 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии. Она проживала в Ленинске-Кузнецком», — говорится в сообщении оперштаба.

В начале августа сообщалось, что умер 16-летний подросток, заболевший коронавирусом.

По данным на пятницу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлено 51 167 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 329 пациентов, 1118 человек скончались.