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Samsung сможет отключить телевизоры по всему миру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Samsung внедрила новую функцию на свои телевизоры — теперь их можно удаленно блокировать или отключать в случае кражи, соответствующая информация появилась на официальном сайте производителя.

«TV Block — это удаленное решение для обеспечения безопасности, которое определяет, был ли телевизор Samsung активирован ненадлежащим образом, и гарантирует, что телевизоры могут использоваться только законными владельцами с действительным доказательством покупки», — говорится в сообщении компании.

Функцию внедрили после массовых беспорядков в Южной Африке, которые привели к крупномасштабным грабежам, затронувшим склады и магазины Samsung. Тогда на нелегальный рынок попали тысячи украденных телевизоров.

Теперь серийные номера всех телевизоров попадают в список на серверах Samsung. После того, как телевизор подключен к интернету, устройство проверяется по списку. Если номер в черном списке, на устройстве автоматически отключаются все телевизионные функции.

Если телевизор Samsung был заблокирован по ошибке, полная функциональность может быть восстановлена в течение 48 часов после отправки подтверждения покупки и действующей лицензии на телевизор в техническую поддержку производителя.

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