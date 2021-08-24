Xiaomi откажется от собственного бренда Mi

Компания Xiaomi решила переименовать основную серию своих смартфонов, отказавшись от традиционного бренда Mi. Изменение вступит в силу с третьего квартала 2021 года.

Устройства, которые содержат в названии слово Mi, избавятся от него и будут называться Xiaomi. Первой моделью с новым названием станет инновационный смартфон Xiaomi Mix 4, который до этого фигурировал в качестве Mi Mix 4.

Отказ от традиционного наименования призван сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов, пишет The Verge. Xiaomi использовала бренд Mi на западных рынках для удобства произношения. Однако теперь название китайской компании общеизвестно.

При этом компания сохранит бренд Redmi, который предлагает гаджеты по более доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию. Таким образом, продукты Xiaomi более высокого класса будут формировать отдельную линейку.

В июне 2021 года Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. Ее доля составила 17,1%. На втором месте оказался Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.