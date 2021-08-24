НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Xiaomi откажется от собственного бренда Mi

Источник:
The Verge
385 0
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi решила переименовать основную серию своих смартфонов, отказавшись от традиционного бренда Mi. Изменение вступит в силу с третьего квартала 2021 года.

Устройства, которые содержат в названии слово Mi, избавятся от него и будут называться Xiaomi. Первой моделью с новым названием станет инновационный смартфон Xiaomi Mix 4, который до этого фигурировал в качестве Mi Mix 4.

Отказ от традиционного наименования призван сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов, пишет The Verge. Xiaomi использовала бренд Mi на западных рынках для удобства произношения. Однако теперь название китайской компании общеизвестно.

При этом компания сохранит бренд Redmi, который предлагает гаджеты по более доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию. Таким образом, продукты Xiaomi более высокого класса будут формировать отдельную линейку.

В июне 2021 года Xiaomi впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов. Ее доля составила 17,1%. На втором месте оказался Samsung с долей в 15,7%, на третьем Apple — 14,3%.

Еще по теме
Xiaomi случайно представила смартфон Redmi 10
Xiaomi снизит цены на смартфоны для россиян
Xiaomi представила первого четвероногого робота
Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 4
смотреть все
Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иностранные разведчики прошли первое испытание в новосибирском лесу
Одна из обвиняемых по делу «Зимней вишни» заявила о надежности ТРЦ
Алтайский следователь-маньяк проведет в тюрьме Кипра 12 лет
СФУ получил собственную мобильную связь
Самое популярное
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Гробы и оградки резко подорожали
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

ld_andrey

Опять подкупают подачками к выборам самый свой основной электорат.

fenimor

что, ни кто за его партию голосовать ни хочет

corrector

разово помочь , чтоб систематически обобрать
Sibnet.Ru