НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Интимные фотографии пользователей популярной программы для редактирования изображений VSCO попали в Сеть.

Утечка произошла из-за невнимательности владельцев снимков и особенностей программы, пишет портал «Код Дурова». Фоторедактор уже привлек внимание злоумышленников, которые превратили его в инструмент шантажа.

Дело в том, что пользователи загружали в программу свои откровенные фото, редактировали их, после чего при сохранении забывали снять малозаметную галочку «опубликовать в ленту VSCO». Из-за этого изображения автоматически попадали в открытый доступ.

Приложение синхронизируется с различными социальными сетями и контактами, что упрощает процесс установления личности владельца фотографий, после чего информацию могут использовать для вымогательства денег.

Еще по теме
Новый тип сообщений появится в WhatsApp
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителей Бурятии заподозрили в хищении 23 млн у дочки летчика Чкалова
Жаркая неделя ждет новосибирцев
Мэр Саяногорска на фото прикрылся только веником ради рекламы бани
Антициклон принесет ясную погоду в Забайкалье
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил афганскую угрозу
Песков исключил повышение налогов из-за «путинских» выплат
Меркель пообещала полный отказ от российского газа
«Калашников» представил замену пистолету Макарова
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
25
Гробы и оградки резко подорожали
25
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Sibnet.Ru