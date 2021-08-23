Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть

Интимные фотографии пользователей популярной программы для редактирования изображений VSCO попали в Сеть.

Утечка произошла из-за невнимательности владельцев снимков и особенностей программы, пишет портал «Код Дурова». Фоторедактор уже привлек внимание злоумышленников, которые превратили его в инструмент шантажа.

Дело в том, что пользователи загружали в программу свои откровенные фото, редактировали их, после чего при сохранении забывали снять малозаметную галочку «опубликовать в ленту VSCO». Из-за этого изображения автоматически попадали в открытый доступ.

Приложение синхронизируется с различными социальными сетями и контактами, что упрощает процесс установления личности владельца фотографий, после чего информацию могут использовать для вымогательства денег.