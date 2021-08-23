НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Омичка выпустила собаку погулять по самолету

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Собака в переноске
Фото: © GoranH / Pixabay License

Жительница Омска во время перелета из Симферополя выпустила свою собаку «погулять» по салону. На просьбы экипажа убрать животное в переноску отвечала нецензурной бранью, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Правила авиационной безопасности разрешают перевозить животных в специальном контейнере. Он должен находиться на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено. Однако жительница Омска решила, что ее собаке можно гулять по салону.

Во время полета женщина выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Дама игнорировала требования экипажа посадить питомца в переноску, а затем начала хамить и ругаться нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников.

Ее задержали в аэропорту по прилете и увезли в отделение полиции. В отношении пассажирки сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Еще по теме
Новосибирский кондуктор удерживал женщину с ребенком в автобусе
Юная российская лыжница умерла после тренировки
Полицейские в Новосибирске спасли мужчину от падения с пятого этажа
Сбежавших из психдиспансера Бурятии преступников нашли за шесть часов
смотреть все
Омск #Происшествия #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Более 20% сибиряков заставляли привиться под угрозой увольнения
Омичка выпустила собаку погулять по самолету
Новосибирский кондуктор удерживал женщину с ребенком в автобусе
Улан-Удэнский авиазавод представил новую модель вертолета Ка-226Т
Самое популярное
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»
Среди вакцинированных россиян разыграют призы
Новые процессоры Samsung разработает искусственный интеллект
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
38
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
36
МИД России объяснил новые санкции США
25
Гробы и оградки резко подорожали
24
Шойгу предрек скорую гибель человечества
Sibnet.Ru