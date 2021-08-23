Омичка выпустила собаку погулять по самолету

Жительница Омска во время перелета из Симферополя выпустила свою собаку «погулять» по салону. На просьбы экипажа убрать животное в переноску отвечала нецензурной бранью, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Правила авиационной безопасности разрешают перевозить животных в специальном контейнере. Он должен находиться на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено. Однако жительница Омска решила, что ее собаке можно гулять по салону.

Во время полета женщина выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Дама игнорировала требования экипажа посадить питомца в переноску, а затем начала хамить и ругаться нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников.

Ее задержали в аэропорту по прилете и увезли в отделение полиции. В отношении пассажирки сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.