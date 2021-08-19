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Новый радиолокатор запустили в аэропорту Абакана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростех

Новый радиолокатор АОРЛ-1АС запустили в аэропорту Абакана, оборудование обеспечивает высокое разрешение и точность определения координат воздушных судов на расстоянии до 400 километров даже в условиях горной местности, сообщает Госкорпорации Ростех.

Радиолокатор АОРЛ-1АС может контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 километров по первичному каналу связи и до 400 километров по вторичному. Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает локатор более надежным в эксплуатации.

«Применяемый в АОРЛ-1АС современный алгоритм обработки сигналов позволяет точнее обнаруживать цели в сложных географических условиях. Например, в горах, где из-за многократного отражения радиолучей создается мощное шумовое поле. Локатор автоматически подстраивается к ландшафту и метеоусловиям конкретной местности и обеспечивает безопасность в аэропортах с любой интенсивностью полетов», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

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