Новосибирцев предупредили о ливнях и сильном ветре

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Ливни с грозами накроют Новосибирск во вторник, ветер усилится до 20 метров в секунду, возможен также град, передает ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.
«Во второй половине дня 10 августа – сутки 11 августа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Новосибирцев предупредили, что в связи с непогодой возможны ЧП – падение слабо закрепленных конструкций, обрыв проводов, срыв крыш – и призвали быть осторожнее.
лачиновНе сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...
Voland2А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.
лачиновА почему не начать с банальной конфискации нажитого непосильным трудом? Причем не только у фигуранта,...
paramedicЭксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.