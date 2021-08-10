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Новосибирцев предупредили о ливнях и сильном ветре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ливни с грозами накроют Новосибирск во вторник, ветер усилится до 20 метров в секунду, возможен также град, передает ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«Во второй половине дня 10 августа – сутки 11 августа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Новосибирцев предупредили, что в связи с непогодой возможны ЧП – падение слабо закрепленных конструкций, обрыв проводов, срыв крыш – и призвали быть осторожнее.

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Жизнь #Гео #Стихии
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