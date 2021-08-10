Новосибирцев предупредили о ливнях и сильном ветре

Ливни с грозами накроют Новосибирск во вторник, ветер усилится до 20 метров в секунду, возможен также град, передает ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«Во второй половине дня 10 августа – сутки 11 августа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Новосибирцев предупредили, что в связи с непогодой возможны ЧП – падение слабо закрепленных конструкций, обрыв проводов, срыв крыш – и призвали быть осторожнее.