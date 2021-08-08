Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике

Российская сборная по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в групповом многоборье получили оценки, позволившие команде ОКР подняться лишь на второе место пьедестала, говорится в сообщении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Соревнования по личному многоборью завершились грандиозным скандалом. Мягко говоря, неоднозначное судейство привело к тому, что Дина Аверина была вынуждена довольствоваться серебром. И никакие протесты на выставленные оценки арбитры не приняли», — заявили в ОКР.

Увы, в командном многоборье российские гимнастки также уже в квалификации остались вторыми. Получив в финале 46,200 балла за упражнения с пятью мячами, российская сторона подала запрос на пересмотр оценки. Однако он остался без удовлетворения, а лидерство захватила команда Болгарии (47,550).

Финальные упражнения с булавами и тремя обручами расклад сил не изменили. По мнению судей, Команда ОКР на Играх в Токио лишь вторая – 44,200 за вторую программу и 90,400 баллов в сумме. После этого был подан новый протест. Оценка была изменена, но повышена незначительно — до 90,700. Болгарки, набравшие 92,100 балла, остались на первой строчке.