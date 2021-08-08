НАВЕРХ

Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике

Источник:
Sibnet.ru
360 6
Фото: © Олимпийский комитет России

Российская сборная по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в групповом многоборье получили оценки, позволившие команде ОКР подняться лишь на второе место пьедестала, говорится в сообщении Олимпийского комитета России (ОКР).

«Соревнования по личному многоборью завершились грандиозным скандалом. Мягко говоря, неоднозначное судейство привело к тому, что Дина Аверина была вынуждена довольствоваться серебром. И никакие протесты на выставленные оценки арбитры не приняли», — заявили в ОКР.

Увы, в командном многоборье российские гимнастки также уже в квалификации остались вторыми. Получив в финале 46,200 балла за упражнения с пятью мячами, российская сторона подала запрос на пересмотр оценки. Однако он остался без удовлетворения, а лидерство захватила команда Болгарии (47,550).

Финальные упражнения с булавами и тремя обручами расклад сил не изменили. По мнению судей, Команда ОКР на Играх в Токио лишь вторая – 44,200 за вторую программу и 90,400 баллов в сумме. После этого был подан новый протест. Оценка была изменена, но повышена незначительно — до 90,700. Болгарки, набравшие 92,100 балла, остались на первой строчке.

Еще по теме
ОКР потребовал ответа за судейство художественной гимнастики в Токио
Серебряная призерка Олимпиады из Бурятии вышла замуж
Российские волейболисты проиграли финал Олимпиады
Прыгунья Ласицкене стала олимпийской чемпионкой
смотреть все
Спорт #Олимпиада 2020
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Белоруссия решила выгнать собственную спортсменку с Олимпиады
02.08.2021 10:54
info.sibnet.ru
Пилота команды «Формулы-1» «Макларен» ограбили после финала Евро
13.07.2021 10:27
info.sibnet.ru
Курс самообороны от медведя для женщин запустили в Красноярске
06.07.2021 09:09
info.sibnet.ru
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
11.06.2021 12:29
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

у кого он все время чего-то требует?

Uynachalnica

Паша, ты уже больше года платишь за раздельный вывоз ТБО! Много ты его разделил и куда собственно?

Archangel3339

Кто же у нас на протяжение всего этого времени эль-президенте? Внутренняя политика конечно же не причём,...

Vitall2005

Нам самим бы выжить, а дети это гарантированная нищета.
Sibnet.Ru