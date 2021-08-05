Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска

Бывший участник группы Dиаспора Yaman выпустил песню и клип, посвященные проблемам Новосибирска. Видео опубликовано на YouTube и содержат нецензурную лексику.

«Ямы по локоть, город запущен, город подорван. <…> Я вижу районы, как будто забытые Богом. Город из грязи, город из пробок, купол свинцовый», — поется в припеве трека.

В песне рэпер обратил внимание на то, что за городом не следят местные власти. В клипе можно увидеть известные места Новосибирска — Красный проспект, Оперный театр, мэрию, станцию метро Октябрьская и другие.