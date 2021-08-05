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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Бывший участник группы Dиаспора Yaman выпустил песню и клип, посвященные проблемам Новосибирска. Видео опубликовано на YouTube и содержат нецензурную лексику.

«Ямы по локоть, город запущен, город подорван. <…> Я вижу районы, как будто забытые Богом. Город из грязи, город из пробок, купол свинцовый», — поется в припеве трека.

В песне рэпер обратил внимание на то, что за городом не следят местные власти. В клипе можно увидеть известные места Новосибирска — Красный проспект, Оперный театр, мэрию, станцию метро Октябрьская и другие.

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Новосибирск #Город #Музыка
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