Прокуратура запросила условный срок для брата Навального

Государственное обвинение попросило суд назначить год условно брату Алексея Навального Олегу по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

По утверждению государственного обвинителя, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, создав угрозу массового заболевания.

Другими фигурантами дела проходят соратница Алексея Навального Любовь Соболь, муниципальный депутат Людмила Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Олег Навальный на предварительной стадии слушаний находился под домашним арестом. Ему запрещено уходить из дома по ночам, общаться с другими обвиняемыми или свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться интернетом.

Несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля и 21 апреля. После этого в отношении инициаторов незаконных мероприятий возбудили уголовные дела.